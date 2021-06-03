Никто не знает, куда пропал офицер ГПСУ Чертков, владеющий информацией о системе охраны госграницы от Крыма до Дуная, информация о его обнаружении не подтвердилась, - Бутусов

По данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 июня в 6.30 утра вышел из своего дома в Одессе и исчез начальник штаба Одесского отряда морской пограничной охраны капитан 1 ранга Алексей Чертков. Днем его стали искать, по данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался. Таким образом, информация об обнаружении Черткова, поступившая вечером 1 июня, не подтвердилась", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ

"На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Следствие отрабатывает самые различные версии, идет проверка образа жизни, контактов, поиск свидетелей, кто видел или располагает информацией о местонахождении Черткова", - добавил Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова.