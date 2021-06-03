Пандемия COVID-19: более 100 млн работников во всем мире оказались в условиях крайней или умеренной бедности, - ООН
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в докладе Международной организации труда, которая является специализированным учреждением ООН.
"По сравнению с 2019 годом, дополнительно 108 миллионов работников сейчас живет в условиях крайней или умеренной бедности, а это значит, что они и члены их семей должны жить менее чем на 3,20 доллара США (2,62 евро) в день по паритету покупательной способности", - говорится в ежегодном докладе МОТ "Всемирная занятость и социальные перспективы", передает Euronews.
Как отмечается, резкий рост уровня бедности обусловлен потерей рабочего времени, поскольку рабочие часы резко сократились, а доступ к качественной работе исчез.
В докладе отмечается, что пандемия усилила существующее неравенство на рынке труда, в большей степени пострадали менее квалифицированные работники, женщины, молодежь или мигранты.
Занятость женщин в прошлом году упала на 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.
Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемический не ранее 2023 года, говорится в докладе МОТ.
Организация отмечает, что в конце этого года на планете не будет хватать 75 миллионов рабочих мест по сравнению с тем, если бы пандемии не было.
А до конца следующего года на планете будет на 23 миллиона рабочих мест меньше, чем могло бы быть.
По словам главы МОТ Гая Райдера, COVID-19 "был не только кризисом здравоохранения, но и кризисом занятости и человеческих ресурсов".
"Без целенаправленных усилий по ускорению создания достойных рабочих мест, поддержки наиболее уязвимых членов общества и восстановления наиболее пострадавших секторов экономики отдаленные последствия пандемии могут остаться с нами на долгие годы в виде утраченного человеческого и экономического потенциала, роста бедности и неравенства", - заметил он.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 3 июня зафиксировано свыше 172,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 3,7 млн летальных, выздоровели более 155 млн человек.