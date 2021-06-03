Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик
Об этом она заявила сегодня журналистам перед началом заседания ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, этот законопроект ничего не решает, кроме того, что СНБО теперь будет определять, кто в Украине олигарх.
"Мы все были президентами, а теперь будем немного олигархами. В законопроекте есть много неточностей и непонятных вещей. А также много полномочий для членов СНБО...СНБО сможет сказать, кто, по сути, является олигархом", - отметила политик.
Рудик подчеркнула, что по тем критериям, которые прописаны в законопроекте, любой человек, который когда-то привозил еду на Майдан, уже может считаться таким, который поддерживал собрания активистов и демонстрации.
"Второе. Если человек - глава политической партии - это тоже считается олигарх по этим критериям. Этот закон создан не для того, чтобы бороться с олигархами", - резюмировала Рудик.