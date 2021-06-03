Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник

Вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Германии, об этом в интервью журналу ".loyal" заявил посол Андрей Мельник.

На вопрос, желает ли Путин захватить Украину, Мельник ответил: "Его план, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина - это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму".

По словам посла, опасность нового масштабного нападения на Украину остается и по сей день.

"Путин хотел не только протестировать новую Администрацию США и Федеральное правительство Германии. Путин сконцентрировал на нашей границе от 100 до 120 тыс. солдат, оснащенных новейшим оружием. Наша армия насчитывает лишь 246 тыс. военных. К сожалению, массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент", - добавил Мельник.

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