Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы

Верховная Рада отказалась отменить принятие закона о продаже государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты рассмотрели семь постановлений (№2195-П, 2195-П1, 2195-П2, 2195-П3, 2195-П4, 2195-П5, 2195-П6) Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них и не смогли принять ни один из них.

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Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Валентин Наливайченко подчеркнул, что ни одна теневая схема по земле не ликвидирована.

По его словам, земля - это бесценный ресурс, который должен принадлежать гражданам Украины.

Напомним, 18 мая Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы.