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Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая

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Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая
Законопроект авторства президента Владимира Зеленского о деолигархизации в настоящее время поступил в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект об олигархах будет рассматривать Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Уже поступил", - написала она.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f

    @O1CZrj4V9J4AOce

    Ну вот наконец-то мы добрались до сути!
    Закон Зебизян про олигархов писался исключительно под Пороха.
    Там нет ни слова о бюджетном корыте, о политическом лобби частного бизнеса,
    о доходах с госресурсов, зато там есть о СМИ и о 10 годах без политики по решению ручного РНБО.
    И все.
  • Ksenia VB
    А на розгляд суспільства його не винесуть ?
  • Стрелок
    Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 8083
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