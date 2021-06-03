ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси (обновлено)

Верховная Рада приняла постановление по инциденту с посадкой самолета в Минске.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности 280 народных депутатов проголосовали за Проект Постановления о Заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.

Перед голосованием автор документа - народный депутат "СН", глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что постановление - это проявление солидарности с международными партнёрами.

В свою очередь нардеп "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что постановление отличается от того, что предлагала оппозиция. Она назвала документ "беззубым".

"Власть не может назвать международное преступление преступлением", - уверена нардеп.

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"Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта", – сказано в заявлении.

В документе также содержится призыв к Международной организации гражданской авиации относительнобезотлагательного проведения расследования этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

"Верховная рада Украины решительно осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - также следует из документа.

Согласно постановлению, Верховная Рада также призывала белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси по отношению к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.