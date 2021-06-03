Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий

Патрульная полиция отметила наиболее аварийные участки столичных дорог в навигаторе. В дальнейшем подобную практику расширят на другие города Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, чтобы уменьшить аварийность, патрульная полиция выбрала участки с рекордными количествами ДТП в Киеве и отметила их на карте навигатора Waze. Когда водитель будет подъезжать к такому участку, ему придет сообщение. Например: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".

"В течение месяца рассчитываем охватить более 500 тыс. пользователей Waze. Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10-15%, мы продолжим ее и расширим на другие города Украины", - отметил Билошицкий.

Отметки можно увидеть по адресу:



- площадь Победы, 1

- проспект Академика Глушкова, 13-Б

- проспект Бажана, 19

- проспект Степана Бандеры, 6

- проспект Степана Бандеры, 36

- Дарницкая площадь, 1

- проспект Романа Шухевича, 16

- улица Берковецкая, 6

- проспект Победы, 123

- проспект Леся Курбаса, 19-А.

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