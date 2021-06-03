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Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий

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Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий
Патрульная полиция отметила наиболее аварийные участки столичных дорог в навигаторе. В дальнейшем подобную практику расширят на другие города Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, чтобы уменьшить аварийность, патрульная полиция выбрала участки с рекордными количествами ДТП в Киеве и отметила их на карте навигатора Waze. Когда водитель будет подъезжать к такому участку, ему придет сообщение. Например: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".

"В течение месяца рассчитываем охватить более 500 тыс. пользователей Waze. Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10-15%, мы продолжим ее и расширим на другие города Украины", - отметил Билошицкий.

Отметки можно увидеть по адресу:

- площадь Победы, 1
- проспект Академика Глушкова, 13-Б
- проспект Бажана, 19
- проспект Степана Бандеры, 6
- проспект Степана Бандеры, 36
- Дарницкая площадь, 1
- проспект Романа Шухевича, 16
- улица Берковецкая, 6
- проспект Победы, 123
- проспект Леся Курбаса, 19-А.

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Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий 01
Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий 02
Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий 03

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Топ комментарии

  • Василий Сантадок
    Многие ДТП из-за дебилоидной организации дорожного движения и отсутсвия разметки. Поэтому, лучше бы не писаниной в Вэйзе занимались, а организовали норм дор.движ и нагнули ****** киеватодору за отсутствие разметки (или ее нулевое качество), а так же ямы по яйки, которые в последний момент замечаешь, и виляешь из полосы в полосу, как бухой, создавая опасные ситуации.
  • Володимир Начинка
    І все?
  • YU ST
    Ідея відомого науКівця Любомира Сопільника втілена...
    Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 868

    Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
    https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
    Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
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