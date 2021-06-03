Дестабилизирующие действия РФ побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию с привлечением НАТО, - Шмыгаль

Продолжающиеся дестабилизирующие действия России в Черноморском регионе побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию в сфере безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в четверг в Тбилиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжающиеся дестабилизирующие действия Российской Федерации в Черноморском регионе побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию в сфере безопасности, в том числе с привлечением стран-членов НАТО", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь Гарибашвили также отметил, что у Украины и Грузии есть совместные вызовы и проблемы со стороны Российской Федерации, а также сложные последствия оккупации.

Кроме того, он выразил беспокойство в связи с ситуацией, которая происходит у границ Украины и временно оккупированного Крыма.

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