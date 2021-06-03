Рада одобрила необходимые для запуска налоговой амнистии изменения в закон о валюте
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Верховная Рада приняла изменения в закон "О валюте и валютных операциях".
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности 255 народных депутатов проголосовали за законопроект О внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
Документ приняли без обсуждения.