Рада одобрила необходимые для запуска налоговой амнистии изменения в закон о валюте

Верховная Рада приняла изменения в закон "О валюте и валютных операциях".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности 255 народных депутатов проголосовали за законопроект О внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

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Документ приняли без обсуждения.