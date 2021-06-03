ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности"
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О космической деятельности".
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности 260 народных депутатов проголосовали за проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О космической деятельности" относительно определения статуса и распределения полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности.
Документ приняли без обсуждения.