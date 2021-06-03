Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
Также Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.