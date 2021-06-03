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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область

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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Также Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Ну вот і - здрас-тє . Шо , хмєльнічанє , заждалісь . ?
    Катаклізмів у вас давно не було .? Будуть ... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4474
    Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4353 .
  • Андрей Михалыч 4af54691
    мои соболезнования хмельничанам...
  • vitaliymkua
    Тікайте хлопці.
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