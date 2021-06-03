Европейское агентство авиабезопасности разрешило полеты над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выдало директиву, где призывает авиационные власти государств-членов сообщить авиаоператору, что полеты над Беларусью разрешаются только в случае необходимости, если того требует безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директиву.

Как отмечается, мера вводится для уменьшения потенциального риска для пассажиров и экипажей после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.

При этом уточняется, что "выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено, если это не требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах".

В документе также отмечается, что директива будет пересматриваться в соответствии с обстоятельствами.

Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать воздушное пространство Беларуси без крайней необходимости из соображений безопасности.

Министры Евросоюза призвали перевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Евросоюз и США осудили принудительную посадку в Минске лайнера Ryanair, а также потребовали освобождения Протасевича.