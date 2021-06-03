"Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в стране могут построить вторую АЭС при необходимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, своим помощником Александром Косинцом и министром энергетики Виктором Каранкевичом.

"Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - отметил белорусский диктатор.

"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили, - отметил Лукашенко. - Поэтому атомная энергия - это будущее", - добавил он.

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