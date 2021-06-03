Украина и Грузия в ближайшее время заключат соглашение о взаимном признании документов о COVID-вакцинации, - Шмыгаль
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Гарибашвили.
"Важной стала договоренность о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации (от COVID-19. - Ред.). Это должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами, которые охотно будут посещать обе наши страны", - отметил Шмыгаль.
По словам главы правительства, грузино-украинские отношения должны развиваться во всех сферах взаимного интереса.
"Убежден, что достигнутые в ходе сегодняшних переговоров договоренности станут толчком для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных, инфраструктурных, логистических проектов", - добавил премьер-министр Украины.