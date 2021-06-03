Продавали наркосодержащие препараты: в Харькове прекратили незаконную деятельность сети аптек. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
В рамках досудебного расследования прекращена деятельность сети аптек, незаконно сбывали наркосодержащие препараты, отпускаемые только по рецепту врача.
Правоохранителями проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявлено более 9000 блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркосодержащие препараты.
Следственные действия продолжаются. После получения заключения судебных экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управлением по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.