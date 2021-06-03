Продавали наркосодержащие препараты: в Харькове прекратили незаконную деятельность сети аптек. ФОТОрепортаж

Слободская окружная прокуратура г. Харькова осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч.1 ст. 320 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В рамках досудебного расследования прекращена деятельность сети аптек, незаконно сбывали наркосодержащие препараты, отпускаемые только по рецепту врача.

Правоохранителями проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявлено более 9000 блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркосодержащие препараты.

Следственные действия продолжаются. После получения заключения судебных экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управлением по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

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Фото: прокуратура