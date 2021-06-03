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Отказ НКРЭКУ остановить махинации на энергорынке приведет к миллиардным убыткам, - "Энергоатом"

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Отказ НКРЭКУ остановить махинации на энергорынке приведет к миллиардным убыткам, - "Энергоатом"
Государственный "Энергоатом" раскритиковал отказ НКРЭКУ остановить махинации на рынке электроэнергии, которые наносят миллиардные убытки генерирующим компаниям.

Об этом говорится в заявлении компании.


"Масштабы манипуляций на рынке электроэнергии требуют срочных и решительных действий регулятора. Компания оценивает постановление НКРЭКУ  от 2 июня, призванное устранить манипуляции на рынке, как недостаточный шаг для прекращения схем "торговли воздухом", от которой производители электроэнергии терпят миллиардные убытки ", - говорится в заявлении госкомпании.

В Энергоатоме призвали НКРЭКУ вернуться к рассмотрению поданных участниками рынка предложений и принять все возможные меры для финансового сбалансирования работы рынка.

В госкомпании убеждены, что ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка ставит под угрозу безопасность поставок электрической энергии потребителям, срывает подготовку к осенне-зимнему периоду и создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейской энергосетью ENTSO-E.


"В" Энергоатоме "уверены: чтобы достичь ценовой стабилизации на организованных сегментах рынка, нужны гораздо более решительные действия регулятора. НАЭК "Энергоатом" призывает НКРЭКУ вернуться к рассмотрению поданных участниками рынка предложений", - подытожили в госкомпании.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп. / КВт час. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики.
Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

Топ комментарии

  • Zenitchik
    Цікаво подивитися платіжки за травень, чи буде там кіловат по 45 коп?
  • Юрий Бойко 6bf70126
    НКРЕКП ніколи займатися махінаціями, їм треба тарифи населенню піднімати, щоб ці махінації перекривати...
  • шоколаднй бандерівець
    а в тебе, дебіла, до сих пір Порошенко у всьому винен?
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