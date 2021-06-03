Разумков выступает за принятие закона о лоббизме: Это позволит бизнесу и власти работать открыто, а не подковерно

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает необходимым принять в Украине закон о лоббизме.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам спикера, такой закон позволит нормально работать бизнесу и власти, как это происходит в США и странах Европы.

"Это позволит бизнесу и власти работать открыто, не под "одеялом" и не подковерно", - подчеркнул он.

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