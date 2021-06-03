Разумков о законопроекте по деолигархизации: Есть опасения. Должны быть ограничители, не позволяющие манипулировать таким инструментом

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает в целом идею деолигархизации правильной.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, передаёт парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков рассказал, что ознакомился с законопроектом о деолигархизации.

Спикер считает, что в документе есть важные аспекты, на которых нужно сосредоточить внимание.

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"СНБО – это консультативный, совещательный орган. Ему не присуща функция определять тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому, я считаю, что следовало бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. Возможно, по аналогии с такими комиссиями, которые занимаются отбором в САП, НАБУ, возможно, с привлечением иностранных экспертов. Это тоже было бы эффективным механизмом. Плюс есть другие опасения, потому что у СНБО возникает конфликт интересов, сюда входят президент, председатель Верховной Рады, другие должностные лица. Если мы говорим, гипотетически, что есть председатель Верховной Рады, который связан с олигархами, или другое должностное лицо, как премьер-министр или министр, то вряд ли он будет поддерживать включение такого человека в список", - объяснил Разумков.

Спикер обратил внимание, что законопроект принимается сроком на 10 лет.

"Тогда должны быть предохранители. Например, через определенное время поменяется президент и как новый будет использовать этот законопроект – большой вопрос. Мы в истории Украины знаем разные примеры. Поэтому должны быть ограничители, которые не позволят манипулировать таким серьезным инструментом в будущем", - уверен он.

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Говоря о том, что законопроект предусматривает необходимость декларирования должностными лицами встреч с олигархами, председатель ВР заявил: "Если ты просто сходил на кофе, то нет большой проблемы об этом сказать. Если я встретился с тем или иным человеком, это же не секрет. Но если вы там решали, извините за слово, "шкурняки", то какие вопросы?! Декларируй. Я понимаю, что закон не имеет обратной силы, но я бы сделал, чтобы декларирование было не после каждой встречи, а, например, в конце года, как мы декларируем свои доходы – то есть за прошлый год, какие у тебя проходили встречи".

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.