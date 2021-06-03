Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По его словам, по итогам испытаний, уже в 2021 году, будет принято решение о принятии на вооружение и дальнейшее серийное производство на базе украинских предприятий 30-мм гранатометных выстрелов.
Ожидается, что их производство будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.
"Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает в том числе вопросы налаживания мощностей по ремонту боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха. Снижение зависимости от конъюнктурных внешних рыночных и других условий, расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов - это залог боеспособности ВС Украины", - сказал Таран.