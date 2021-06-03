Новости • Агрессия России против Украины

Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран

3 10020
Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран
В настоящее время по заказу Министерства обороны Украины продолжаются госиспытания 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По его словам, по итогам испытаний, уже в 2021 году, будет принято решение о принятии на вооружение и дальнейшее серийное производство на базе украинских предприятий 30-мм гранатометных выстрелов.

Ожидается, что их производство будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

"Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает в том числе вопросы налаживания мощностей по ремонту боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха. Снижение зависимости от конъюнктурных внешних рыночных и других условий, расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов - это залог боеспособности ВС Украины", - сказал Таран.

Читайте также: Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Igor V 184bb5c7
    Результаты работы зекоманды за два года: гром2 - закрыт, ольха и нептун - похоронены. А 30-мм снарядами можно разве что коров пугать на пасбище - толку от них никакого в случае широкомасштабного наступления
  • Прощай немытая раССея
    Надеемся, что так и будет.... Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран - Цензор.НЕТ 6318
  • Valery Greff
    Ага... "Свинарчукеее! Еще парочку! Москвошвея!" Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8344

    Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8897
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости