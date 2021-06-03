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Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий

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Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий
Польша планирует в ближайшее время стать независимой от "Газпрома". Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что страна может в этом помочь и Украине.

Об этом заявил посол в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Польша работает над диверсификацией источников поставок газа для того, чтобы не быть зависимой от РФ.

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"У нас есть успехи в этом направлении, в скором будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома", - отметил посол.

По его словам, у России нет настолько много газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2".

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Топ комментарии

  • Amber
    Даёт Вова, значит, интервью Франкфуртской Альгемайне Цайтунг.
    Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
    Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
    А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
    А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
    На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
    Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
  • Myko
    Газопровід з Норвегії в Польщу можна продовжити в Україну. А поблизу у Свіноуйсце термінал для прийому, регазифікації та перевалки зрідженого природного газу.

    Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 2310
  • Шрек Баблокат
    Вася!.. я недавно видел, как ты лайкал антиукраинские комменты залетной свинособаки "Петра Великого".. что Ватный Вася, не любишь Украину?!
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