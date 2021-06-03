Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас

Европейский союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter в четверг.

"ЕС ведет кибердиалог с очень немногими странами. Сегодня начали с Украиной - государством на передовой, имеющим опыт атак на критически важную инфраструктуру и честность выборов. Подтверждаем нашу совместную приверженность открытому и безопасному киберпространству и согласованию Украины с правовой/институциональной базой ЕС", - написал Маасикас.

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Напомним, как сообщил ранее глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь, 90% кибератак из-за границы связаны с РФ и финансируемыми российскими властями хакерскими группами.