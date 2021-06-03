Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий

Доходы, которые Россия получит от ЕС за работу газопровода "Северный поток-2", Кремль пустит не на благие дела, а на вооружения для дальнейшего расширения агрессии.

Об этом Главкому заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ.

Глава польской дипмиссии говорит, что особое возмущение вызывает тот факт, что газопровод строят во время войны России против Украины.

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"Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти соседям России", – сказал дипломат.

Цихоцкий заявил, что Варшава и дальше будет пытаться "убедить наших союзников", в частности Германию и США, что реализацию проекта нужно задержать.