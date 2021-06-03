В Киеве появится сквер имени Героя Украины Василия Слипака, - КГГА
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, информирует Цензор.НЕТ.
Комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:
- проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";
- безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия "Кловская площадь";
- безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия "площадь Отрадная"
Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:
- переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Омеляна Прицака;
- переименования переулка Бабушкина в Шевченковском районе на переулок Сенькивский;
- переименования улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;
- переименования улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;
- переименования улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Пронивську;
- переименования переулка Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;
- переименования улицы Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;
- переименования улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;
- переименования переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе на переулок Христины Алчевской.