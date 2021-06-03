Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ

Во время пандемии коронавируса ситуация со смертностью от рака ухудшилась. Ежегодно онкология забирает жизни 2,2 миллионов человек, "а во время пандемии ситуация стала еще хуже".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Еще до пандемии я запустил специальное движение United Action Against Cancer (совместные действия против рака. - Ред.), потому что каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже", - сказал Клюге во время Петербургского международного экономического форума.

Как сообщалось ранее, пандемия нанесла миру грандиозную травму, считают в ВОЗ. Пандемия COVID-19 привела к большей "массовой травме", чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

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