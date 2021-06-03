Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Еще до пандемии я запустил специальное движение United Action Against Cancer (совместные действия против рака. - Ред.), потому что каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже", - сказал Клюге во время Петербургского международного экономического форума.
Как сообщалось ранее, пандемия нанесла миру грандиозную травму, считают в ВОЗ. Пандемия COVID-19 привела к большей "массовой травме", чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.