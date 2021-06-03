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Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак

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Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак
Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" до конца 2021 года, осталось провести около 100 км.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года.  Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий", - сказал он.

Новак добавил, что осталось построить около 100 км газопровода.

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  • Marianna dba00ee2
    Всі проти будівництва. Байден проти, голова Европарламенту проти, зелені в Німеччині проти... А він будується.
  • Igor V 184bb5c7
    Не стоит забывать, что за два года своего бездарного правления, преЗЕрватив нихера не делал на международном уровне, чтобы страны-партнеры блокировали строительство. Скажу больше, после того хамского поведения зелупы с Блинкиным, американцы поняли, что бороться за страну, преЗЕк которой, сам на стороне парашии - безсмысленно.
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