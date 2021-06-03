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"Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин

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"Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин
Вместо того, чтобы решать проблемы судебной власти, "Слуги Народа" из парламентского комитета по правовой политике, возглавляемого Андреем Костиным, продолжают их создавать.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера комитет правовой политики (Костина) не рассмотрел законопроект президента № 5369 о ликвидации зашкваренного ОАСК. Зато "Слуги" в комитете дружно проголосовали за разрешение зашкваренному ВСП (который покрывает ОАСК и других негодяев) назначать судьями аутсайдеров предыдущих отборов. Речь идет о законопроекте № 4229, который позволяет ВСП провести "конкурс" для кандидатов в судьи, которые сдавали экзамен 5 лет назад и провалили квалификационный экзамен!", - пишет он.

По словам Шабунина, в законопроекте ко второму чтению появилась маленькая редакционная правочка - уточнили, что речь идет лишь о 70 кандидатах, которых в 2016 году по неизвестным причинам не назначили. Авторы заявляют, что цель законопроекта - справедливость именно для этих неквалифицированных 70 кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин

"Почему депутаты решили, что эти 70 неквалифицированных кандидатов важнее:

- сотен других, которые НЕ провалили квалификационный экзамен;

- 2000 вакантных судейских должностей (которые провисают из-за отсутствия ВККС и зашкваренного ВСП);

- миллионов украинцев (которые не получают справедливости в судах)", - задается вопросом глава ЦПК.

"И напоследок очередная прекрасная история из жизни фауны ВСУ. Там отказались увольнять судью Булавину из Луганска, которая после оккупации осталась и работает главой "совета судей и судьей верховного суда" так называемой "ЛНР". Вместо позорного увольнения ее отправили в почетную отставку со ВСЕМИ выплатами и пенсией. Давайте еще раз. Зашкварнный ВСП подарил судьи "верховного суда ЛНР" сотни тысяч гривен наших налогов (ежегодно!)", - подытожил он.

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  • Kirill Ponomarev
    Чему удивляться - этому шапито во главе с идиотом оманским нужно выполнить 2 задачи: набить карманы (чтобы внукам хватило) и развалить страну для пуйла, пока все идет по их плану
  • Чайка Київ
    Як це чому лузери важливіші? Бо з них виходять зелені прокурори бенЯдіктові.
  • Viktor Turchanikov
    Теперь осталось только Януковича своим председателем избрать, а дальше все как по маслу пойдет.
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