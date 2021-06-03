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СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада"

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СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада"
В Витебске 3 июня состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, руководители спецслужб договорились "совместно бороться с деструктивной деятельностью Запада против Союзного государства".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства", - сообщается в четверг на сайте КГБ.

В сообщении КГБ также сказано, что "руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях".

"На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", - отмечается в сообщении.

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