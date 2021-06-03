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Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, надеюсь, Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин

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Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, надеюсь, Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин
В редакции законопроект об ответственности за недостоверное декларирование делает еще хуже, чем было до этого.

Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования (откорректировав правками президентский законопроект №4651) Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!). Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется обладает или член семьи теперь надо только когда сам член семьи предоставил такую ​​информацию декларанту", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а в отношении другого - указать, что член семьи отказался предоставить данные.

"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.

Напомним, сегодня Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях.

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Топ комментарии

  • Igor V 184bb5c7
    Гениальная схема: крадёт юзик или агрохимия, а их жены становятся успешными бизнесвуменшами. Зато не порошенко, правильно зебилы.
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Так зебилам все нравится. Пороха они ненавидели, потому что он грамотно и сдержанно говорит, чувствуется высокий интеллект и эрудированость. А агрохимии, юзики ,зеленские это быдло с подворотни, такое же как и зебилы. Поэтому выборщики вазеленского и довольны всем
  • акаб акабіч
    т.е. вы отрицаете, что были уголовные дела и даже приговоры по этой статье?
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