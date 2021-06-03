Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, надеюсь, Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин
Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования (откорректировав правками президентский законопроект №4651) Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!). Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется обладает или член семьи теперь надо только когда сам член семьи предоставил такую информацию декларанту", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а в отношении другого - указать, что член семьи отказался предоставить данные.
"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.
Напомним, сегодня Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях.