Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, надеюсь, Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин

В редакции законопроект об ответственности за недостоверное декларирование делает еще хуже, чем было до этого.

Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования (откорректировав правками президентский законопроект №4651) Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!). Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется обладает или член семьи теперь надо только когда сам член семьи предоставил такую ​​информацию декларанту", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а в отношении другого - указать, что член семьи отказался предоставить данные.

"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.

Напомним, сегодня Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях.

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