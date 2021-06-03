ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович

ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович
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Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед этим депутаты провалили принятие законопроекта в первом чтении и направление его на доработку.
Автор документа - народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.
Перед голосованием народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович раскритиковал законопроект и заявил, что даже его название списано из российских агитационных материалов. По его словам, документ не просто пустой, а еще и написан в русле российской пропаганды.
"У меня нет вопросов к автору... У меня вопрос к руководству ВР - зачем мы пропихиваем такой треш?!", - подчеркнул Вятрович.