ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович

Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед этим депутаты провалили принятие законопроекта в первом чтении и направление его на доработку.

Автор документа - народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Владимир Вятрович раскритиковал законопроект и заявил, что даже его название списано из российских агитационных материалов. По его словам, документ не просто пустой, а еще и написан в русле российской пропаганды.

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"У меня нет вопросов к автору... У меня вопрос к руководству ВР - зачем мы пропихиваем такой треш?!", - подчеркнул Вятрович.