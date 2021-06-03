ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине
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Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 252 народных депутата.
Автор законопроекта - народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.
Выступая с трибуны перед голосованием, он заявил что парламент должен четко определить, что такое антисемитизм.
"Это позорное явление", - подчеркнул нардеп.
В свою очередь народный депутат из "ЕС" Владимир Вятрович обратил внимание, что Минкульт просит не принимать такие решения без широкого обсуждения.