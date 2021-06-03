ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине

Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 252 народных депутата.

Автор законопроекта - народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

Выступая с трибуны перед голосованием, он заявил что парламент должен четко определить, что такое антисемитизм.

"Это позорное явление", - подчеркнул нардеп.

В свою очередь народный депутат из "ЕС" Владимир Вятрович обратил внимание, что Минкульт просит не принимать такие решения без широкого обсуждения.