6 лет с конфискацией за 1000 евро взятки: ВАКС объявил приговор судье Броварского горрайсуда

В четверг, 3 июня, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области за взятку в тысячу евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Telegram.

Так, коллегия судей ВАКС, учитывая доказательства, предоставленные прокурором САП, признала судью виновной в получении 1000 евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По приговору суда судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Отмечается, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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Отметим, что САП традиционно не называет имя виновного, однако по всей вероятности речь идет о судье Анне Билык.

В январе 2017 года Государственная фискальная служба обнаружила, что частное предприятие без официального разрешения осуществляет торговлю топливом. В результате был составлен протокол об административном правонарушении, а 13,5 тонн дизтоплива изъяты.

В мае того же года админпротокол попал на рассмотрение к судье Билык. Она приняла постановление, которым закрыла производство в отношении работника частного предприятия в связи с истечением сроков наложения взыскания. При этом судья не решила вопрос об изъятом дизтопливе.

Представитель предприятия обратился к судье Билык за разъяснением, и она сообщила, что за 1 тысячу евро готова вынести необходимое решение, где будет указано, что дизельное топливо нужно вернуть. Судья также порекомендовала подать измененное заявление о разъяснении постановления и указать в нем, что изъятые 13,5 тонн дизтоплива необходимо вернуть законному владельцу, то есть представителю ООО "Инлекс Групп".

14 июня 2017 года судью Билык задержали в помещении Броварского горрайонного суда, а 1 тыс. евро изъяли прямо в кабинете судьи.

Судья настаивала на своей невиновности и заявляла о фальсификации получения взятки.