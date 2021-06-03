Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины из группы "За майбутнє" Виктора Мялика. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.

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"По результатам апелляционного рассмотрения... принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Викторе Мялике. Согласно декларации, он также имеет очень много квартир.

Отметим, что ранее сам нардеп Мялик подтвердил, что прокуратура вручила ему подозрение в уклонении от налогов на 97 млн грн.