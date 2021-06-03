Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В тайнике хранилось, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья.

Правоохранители изъяли из тайника:

- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;

- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;

- 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ( "мина-лягушка");

- 2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти14 кг);

- 6 ручных гранат различных модификаций;

- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;

- 1 окопный заряд.





"По оперативным данным, тайник обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок. Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС", - добавили в СБУ.