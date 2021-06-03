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Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В тайнике хранилось, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья.

Правоохранители изъяли из тайника:

- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;

- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;

- 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ( "мина-лягушка");

- 2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти14 кг);

- 6 ручных гранат различных модификаций;

- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;

- 1 окопный заряд.

Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ 01
Тайник террористов выявлен на Луганщине. Среди изъятого - запрещенная Оттавской конвенцией мина-лягушка, - СБУ 02

"По оперативным данным, тайник обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок. Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС", - добавили в СБУ.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    "Лягушку" совки скопіювали у німців, як і багато чого іншого.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Diogen Gdl, а там "сюрпризы" могут быть,вражеские саперы на выдумки ох как горазды! Попытаешься выстрелить таким боеприпасом,а он в стволе и взорвется...
  • Денис Александров 84ff0fda
    ОЗМ-72[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедии(перенаправлено с «Мина ОЗМ-72»)
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    ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
    Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
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