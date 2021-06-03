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Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса

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Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса
Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр (№2713).

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 229 народных депутатов.

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Принятие документа за основу депутаты провалили.

Перед голосованием автор законопроекта народный депутат "Слуги народа" Дмитрий Наталуха отметил, документ не об игровом бизнесе, а об экономике.

По его словам, власть должна не отказываться от тех денег, которые в этой сфере находятся в тени, а вывести их оттуда.

В свою очередь народный депутат "ЕС" Нина Южанина подчеркнула, что в игорной сфере, кто вёл теневой бизнес, так и продолжает, так как ни одна система налогообложения "не позволяет им выйти из тени".

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Топ комментарии

  • Елена Голиц
    правильна!
    такое полезное дело надо даже дотировать...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1765 правильно...игорному бизнесу надо уменьшать...а вот аграриям или малому бизнесу - хрен! ))))
  • 18c49ed2
    Класс, для всех налоги только увеличивают, а родимому Арсенчику и своим спонсорам только снижают..
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