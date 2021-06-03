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Несколько стран уже заказывают у нас концепт "Дії", - Зеленский

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Несколько стран уже заказывают у нас концепт "Дії", - Зеленский
Несколько стран уже заказывают у Украины концепт приложения "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком.

"Сегодня утром мы общались с министром цифровизации нашей страны Михаилом Федоровым, и он сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт "Дії". Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы двигаемся вперед", - отметил глава государства.

Ранее министр цифровой трансформации заявил, что хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен.

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Топ комментарии

  • Привет
    При этом назвать эти несколько стран ослик таки постеснялся..
  • alex orly
    Цьому недопрезу збрехати що раз плюнути!!!! Кому ви вірите?????!!!!!!!
  • jklpqrs
    что за страны? ГРУ? ФСБ? КГБ?
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