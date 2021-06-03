Тупицкого не пустили на заседание КС по "земельному" делу
Об этом сообщил заместитель председателя КС Сергей Головатый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Пустить Тупицкого на заседание просил нардеп ОПЗЖ Василий Нимченко - он подал соответствующее ходатайство, которое поддержала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила, что Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли".
"С целью рассмотрения вопроса о возможности участия судей Касминина и Тупицкого в заседании сообщаю, что я дал поручение руководителю Секретариата выяснить возможность такого участия. Получил документ о том, что уже с 19 января включительно по сегодняшний день Тупицкого и Касминина не допускают в помещение суда работники УГО, о чем составляются соответствующие акты каждый раз. Соответственно, по объективным причинам их участие далее невозможно, поэтому продолжаем заседание", - сказал зампредседателя КС Сергей Головатый.
Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Он отметил, что они отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".
Оба уволенных судьи обжаловали указ Президента в Верховном Суде.