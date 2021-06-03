Тупицкого не пустили на заседание КС по "земельному" делу

Сотрудники Управления госохраны не пустили Александра Тупицкого в здание Конституционного Суда Украины, где проходит заседание по вопросу о законности введения в Украине рынка земли.

Об этом сообщил заместитель председателя КС Сергей Головатый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Пустить Тупицкого на заседание просил нардеп ОПЗЖ Василий Нимченко - он подал соответствующее ходатайство, которое поддержала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила, что Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли".

"С целью рассмотрения вопроса о возможности участия судей Касминина и Тупицкого в заседании сообщаю, что я дал поручение руководителю Секретариата выяснить возможность такого участия. Получил документ о том, что уже с 19 января включительно по сегодняшний день Тупицкого и Касминина не допускают в помещение суда работники УГО, о чем составляются соответствующие акты каждый раз. Соответственно, по объективным причинам их участие далее невозможно, поэтому продолжаем заседание", - сказал зампредседателя КС Сергей Головатый.

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Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Он отметил, что они отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба уволенных судьи обжаловали указ Президента в Верховном Суде.

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