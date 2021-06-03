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На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников

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На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников
Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей - речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.

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"Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных громад. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент - на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов", - отметил Резников.

По его словам, такие условия включают:

  • налоговые и таможенные преференции
  • страхование военно-политических рисков
  • распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей
  • упрощенные регуляции и институциональную поддержку
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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Как это уже было. С налоговыми ямами и т.п.
  • belge
    Каких-таких инвесторов на Донбассе, маланец? Там война на пороге. Чуваку.хоть шо, у него аж дым из жопы валит - дайте ему денег.
  • дмитрий иванов 527db324
    Украинская Чечня с морем схем, муток , полностью дотационной социалкой и в целом криминальной республикой, вооружённой по самую петушинную макушку и со своим "особым мнением" по всем вопросам сразу. Интересно, с кандидатурой местечкового кадырова определились или будет конкурс?.. На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 469
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