КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал, что Конституционный суд Украины отложил рассмотрение дела по земельной реформе. Сегодня КСУ так и не дошел до рассмотрения дела по существу.

"До сути дела не дошли. Мы рассчитывали, что будет рассматриваться по существу, у нас очень мощная правовая база, но исходя из того количества ходатайств, мы за целый день рассматривали ходатайство и судьи неоднократно возвращались в совещательную комнату", - рассказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Лещенко отметил, что из-за большого количества ходатайств КСУ решил отложить рассмотрение дела по существу.

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"Соответственно, решение коллегии - в связи с ходатайствами, рассмотрение дела откладывается. Мы для себя понимаем, что рассмотрение дела займет месяцы, потому что до рассмотрения по существу еще очень далеко", - сказал он.

Напомним, сегодня КСУ должен был начать рассмотрение по существу дела о конституционности земельной реформы. Открытое пленарное заседание началось в 10:00 утра. Как известно, уже с 1 июля в Украине должен заработать рынок земли.