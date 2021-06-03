Украина будет наращивать систему охраны границы с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Охрану будет наращивать по всей продолжительности границы, в том числе в зоне отчуждения.

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил во время поездки на границу с Республикой Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя по состоянию на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что Госпогранслужба Украины учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы, и максимально задействует все необходимые ресурсы.

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Дейнеко также проверил использование пограничниками в охране границы беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Кроме того, он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков".

Отмечается, что особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор".

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"Во время поездки в пункт пропуска "Вильча" глава Госпогранслужбы также проверил, как в сегодняшних условиях происходят пропускные операции, несмотря на уменьшение пассажиропотока из-за карантинных ограничений. Заметим, что это один из семи пунктов пропусков, которые сейчас функционируют на украинско-белорусской границе", - говорится в сообщении.