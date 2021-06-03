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Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови

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Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови
В Министерстве здравоохранения подтвердили, что в Украине отменен запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.

Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Положение приказа МЗ № 207 не содержит словосочетание "гомосексуальные отношения". Таким образом, гомосексуальные отношения не входят в перечень противопоказаний к донорству", - говорится в сообщении.

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В Минздраве добавили, что в соответствии с пунктом 5 приказа МЗ № 207 с даты вступления в силу нового приказа (6 апреля 2021 г.) все лица, которые были постоянно или временно отстранены от донорства, возобновляются в донорстве и допускаются к дальнейшим донациям при условии соответствия положениям приказа.

Ранее в перечне противопоказаний к донорству крови пункт о гомосексуальных отношениях приравнивали к формам рискованного поведения. Перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения.

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Топ комментарии

  • Антон Есипенко 8647e951
    Нечисть это такие как вы считающие, что могут лезть в спальни других людей со свечкой.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    у каждого хирурга есть своё маленькое кладбище.
    у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб.
    Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови - Цензор.НЕТ 8939
  • Welt Schmerz
    Згадав історію (не баян, а класика):

    В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых. После этого прошло определенное время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котенком на руках захожу к нему в смотровую.

    У дока идет прием. В позе унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т.к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котенком. Лицо его принимает умиленное выражение:
    -Боже, какая прелесть!
    Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
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