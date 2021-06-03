Минздрав отменил запрет для гомосексуалов быть донорами крови

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что в Украине отменен запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.

Об этом сообщили в Минздраве в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Положение приказа МЗ № 207 не содержит словосочетание "гомосексуальные отношения". Таким образом, гомосексуальные отношения не входят в перечень противопоказаний к донорству", - говорится в сообщении.

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В Минздраве добавили, что в соответствии с пунктом 5 приказа МЗ № 207 с даты вступления в силу нового приказа (6 апреля 2021 г.) все лица, которые были постоянно или временно отстранены от донорства, возобновляются в донорстве и допускаются к дальнейшим донациям при условии соответствия положениям приказа.

Ранее в перечне противопоказаний к донорству крови пункт о гомосексуальных отношениях приравнивали к формам рискованного поведения. Перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения.