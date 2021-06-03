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Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию

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Зеленский рассказал, что иногда будит министров раньше их iPhone: Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию
Президент Владимир Зеленский рано-утром просматривает различную информацию, после чего выходит на связь с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министрами действующего Кабмина.

Об этом он сообщил во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone", - отметил Зеленский.

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