Новости

Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий

1 04519
Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий
Польша готова стать новой площадкой для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Он не знает, рассмтривается ли Варшава как место для проведения заседаний ТКГ.

"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - отметил Цихоцкий.

Посол понимает, что вернуться к оффлайну в Минске будет сложно, так как "какой-то МИГ или какой-то "Хамас" что-то устроит".

Читайте: Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий

Топ комментарии

  • Colt
    Поляки - идеальная площадка: всем близко, все заинтересованы в успехе
    (общая граница с Московией Польше точно ни к чему)
    И в Польше не орудует Хамас
  • Веретено
    між Польщєю і Білоруссю на території Польщі є містечко Влодава - українці можуть там і ночувати, а кацапляді можуть звалить у Білорусь там пару хвилин.
  • Shuha
    Гарна ідея )
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости