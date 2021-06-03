Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий

Польша готова стать новой площадкой для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Он не знает, рассмтривается ли Варшава как место для проведения заседаний ТКГ.

"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - отметил Цихоцкий.

Посол понимает, что вернуться к оффлайну в Минске будет сложно, так как "какой-то МИГ или какой-то "Хамас" что-то устроит".

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