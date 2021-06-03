Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если саммит, который должен пройти 14 июня, состоится и будет разговор о вызовах, которым есть в том числе и агрессия Российской Федерации, то я уверен, что в случае инициативы стран-участников ЕС и стран НАТО предложить выступить президенту Украины Зеленскому с брифингом на 15 минут перед участниками саммита НАТО – это будет очевидный знак всему миру, что России противостоит цивилизованный альянс НАТО и цивилизованный альянс ЕС, и что они стоят на стороне Украины", - заявил Резников.
Напоминаем, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.