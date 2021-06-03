С начала суток нарушений режима прекращения огня не было, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

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