С начала суток нарушений режима прекращения огня не было, - пресс-центр ОС
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.