Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Запись на прививку происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.
Во время разговора, оператору необходимо сообщить, с какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.
Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письма на электронную почту - в случае его отсутствия. Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.
Важно, что граждане, которые готовы осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.