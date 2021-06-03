Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав

Началась запись на прививку от COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя и относящихся к приоритетным группа (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Запись на прививку происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.

Во время разговора, оператору необходимо сообщить, с какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письма на электронную почту - в случае его отсутствия. Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

Важно, что граждане, которые готовы осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

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