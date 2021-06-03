Одиозного российского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину

Игорь Шувалов прилетел в "Борисполь" рейсом из Дубая. Въезд в Украину ему запрещен с 2017 г. Считается, что Шувалов отвечал за информационную политику режима Януковича.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что 3 июня в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу 1969 года, который прилетел в Украину авиарейсом из Дубая.

Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГПСУ установили, что в отношении него есть запрет на въезд. Его отправили обратным рейсом.

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По данным источника "ИФ", речь идет об Игоре Шувалове.

В 2017 году Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет. По оперативным данным, "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации". Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен Кучмы, когда работал на голову его администрации Медведчука. Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.

В 2018 году стало известно, что Шувалов подал в суд иск об отмене запрета въезда в Украину.

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