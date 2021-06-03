Беларусь запретила USAID работать на своей территории
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - отметил Глаз.
Минск также сокращает дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии, сообщил Глаз.
"Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе", - сообщил Глаз.
Пресс-секретарь напомнил, что 3 июня "формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса".
В конце мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США введут санкции против девяти предприятий Беларуси, Вашингтон в координации с ЕС и другими партнерами также разработают целевые санкции в отношении представителей белорусской власти.
В то же время, как сообщалось, в апреле Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Беларуси.
В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".