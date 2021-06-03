Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП
Об этом сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - подчеркнул глава государства.
Отмечается, что сегодня, 3 июня народные депутаты поддержали инициированный президентом законопроект №4651 в виде, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.
В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта, что даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.
"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим", - подчеркнул Зеленский.
Также подчеркивается, что поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свобод, однако без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.
"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и должна предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны нести ответственность по закону", - добавил глава государства.
Ранее ветировать закон Зеленского призвали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).