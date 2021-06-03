26 французских вертолетов Airbus будут поставлены в Украину до конца 2021 года, - МВД
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Учитывая рост числа авиационной техники, поступающей от производителя, в планах МВД активное развертывание системы обслуживания и ремонта вертолетов Airbus Helicopters в Украине. Центром технической поддержки станет город Нежин Черниговской области. В перспективе эта площадка будет обслуживать вертолеты и наших европейских партнеров", - сказал Аваков.
В свою очередь французские партнеры сообщили об изменениях в графике поставок вертолетов в пределах 2021-2022 годов. Планируется поставка 26 вертолетов в 2021 году и 18 в 2022 году.
Делегация Airbus Group также отметила, что сейчас в тренинговом центре Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел монтируется полетный тренажер-авиасимулятор (FFS) вертолета типа Н225 для подготовки авиационного персонала. Завершение монтажа и старт эксплуатации запланировано на август 2021 года.